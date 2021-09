Iniciativa foi realizada pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente em comemoração ao Dia do Rio Tietê

A diretora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Solange Wuo, integrou nesta quarta-feira (22/09) o debate estadual sobre a preservação do Rio Tietê. A iniciativa, que faz parte do programa on-line “Participe!”, é realizada pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, por meio do Portal da Educação Ambiental. O encontro também marcou a celebração do Dia do Rio Tietê.

Com o objetivo de reforçar a importância deste recurso natural e a atuação dos municípios para sua preservação, o bate-papo virtual foi articulado para tratar sobre o papel do Conselho Consultivo, dar visibilidade às ações e projetos de conservação do Rio, realizadas por parte de diversas entidades ativistas e órgãos públicos da região, assim como de oportunizar a troca de experiências e resultados deste trabalho integrado dos participantes. A transmissão está disponível no canal “Infraeambiente”, no Youtube.

A mediação foi realizada pela coordenadora de Educação Ambiental da pasta, Rachel Azzari, e contou com a participação de outros representantes da área como Katia Florindo, gestora de Unidades de Conservação da Fundação Florestal; Leila Vendrametto, coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental e representante do Instituto Alana; Nelson Pedroso, representante da Associação Global de Desenvolvimento Sustentável; e Solange Duarte, representante a Prefeitura de Guarulhos.

Desde 2019, Suzano integra o Conselho Gestor da Área de Preservação Ambiental (APA) da Várzea do Rio Tietê, por meio da titularidade de Solange Wuo. O grupo é responsável por definir as regras sobre o uso de solo na várzea do rio, além de fomentar ações em prol da preservação ecológica na região com a participação ativa da comunidade, e das áreas que concentram a maior parte do ecossistema.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em conjunto com toda a administração, exerce políticas públicas para preservação ambiental do rio, visto que a extensão territorial da cidade vai de encontro com o curso d’água, passando por áreas industriais e residenciais. Na oportunidade, Solange Wuo ressaltou o impacto positivo das regulamentações em Suzano. “Com o controle e aperfeiçoamento das normativas vigentes, principalmente do licenciamento ambiental, conseguimos oferecer mais cidadania para as pessoas. Agora elas entendem os processos, conseguem acessar a documentação para regularizar sua propriedade e contribuir com a conservação dos espaços”, destacou.

Para o titular da pasta, André Chiang, os avanços na conservação do Rio Tietê e de outros segmentos do Meio Ambiente se devem a uma gestão democrática e participativa. “A transformação não se faz sozinho. É necessário a união de forças para um bem comum. Para tanto, contamos com a expertise dos conselhos, comitês e fóruns, para nos auxiliar a suprir demandas técnicas do município e assim conseguir regulamentá-las dentro da nossa realidade”, finalizou.

Crédito das imagens: Geovanna Yokoyama/Secop Suzano