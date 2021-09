A Prefeitura de Itaquaquecetuba começou, nesta sexta-feira (24), a aplicar a dose de reforço contra Covid-19 em idosos com mais de 60 anos que já tomaram as duas doses há seis meses. Na faixa etária de 60 a 79, são doses da Pfizer e para idosos acima de 80 anos, são da Coronavac.



O município segue aplicando a primeira dose em pessoas acima de 12 anos e a segunda em quem chegou ao prazo. Lembrando que para pessoas de 50 a 59 anos que tomaram a primeira dose da Astrazeneca, a vacina dada continua sendo da Pfizer.



A vacinação ocorre em todos os postos de saúde, das 8h às 16h. As unidades do Centro, Jardim Odete e Caiuby seguem atendendo até as 19h30 e no sábado (25), também haverá vacinação em todos os postos, das 8h às 16h.



É necessário apresentar o RG, CPF e comprovante de endereço. Se for menor de idade, precisa estar acompanhado pelos pais ou responsável legal. Se não estiver, deve apresentar o termo disponível no sistema de agendamento (steam360.com.br). Os idosos que forem tomar a segunda ou o reforço precisam apresentar o cartão vacinal.



ANTECIPAÇÃO DA 2ª DOSE DA PFIZER



Seguindo as orientações do Governo do Estado e a nova estratégia definida pelo PEI (Plano Estadual de Imunização), Itaquaquecetuba antecipou a segunda dose de quem tomou Pfizer. Sendo assim, quem já recebeu a primeira dose, poderá concluir o esquema vacinal após oito semanas, e não mais em 12.





ENDEREÇO DOS POSTOS