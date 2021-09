Centenas de ciclistas profissionais e amadores de todas as idades participaram do passeio ciclístico “Itaquá pela paz no trânsito”, que ocorreu na manhã deste sábado (25), Dia Nacional do Trânsito, em Itaquaquecetuba.



“Queremos construir uma cidade para todos e por isso precisamos promover consciência e educação no trânsito para que carros, motos, bicicletas e pedestres vivam em harmonia e com segurança”, disse o prefeito Eduardo Boigues.



O evento faz parte da programação de aniversário pelos 461 anos da cidade e foi organizado pela Secretaria de Transportes em parceria com as secretarias de Cultura, Educação e Esporte. O público estimado foi de 200 a 300 pessoas.



“Que esse passeio ciclístico de encerramento da Semana Nacional do Trânsito seja o primeiro passo para implantarmos a cultura do ciclismo na cidade”, acrescentou o secretário Rogério Tarento, que aproveitou a ocasião para revelar que, em breve, a cidade ganhará sua primeira ciclovia na Vila Virgínia.



Após o alongamento, o trio elétrico saiu do Parque Ecológico e conduziu o passeio pelas ruas da cidade em um percurso que durou cerca de uma hora com música animada e dicas para um trânsito mais seguro. No encerramento, ocorreu uma aula de zumba e sorteio de bicicletas, capacetes para ciclistas e curso para tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação).



“É um prazer fazer parte desse evento e em nome do secretário de Esporte, Marcelinho Carioca, parabenizo o secretário de Transportes e o prefeito pela realização”, acrescentou o secretário adjunto de Esporte, Luis Roberto. Também marcaram presença o adjunto de Educação, Marcio Oliveira, e o vereador Cesar Diniz, o Cesinha da Associação.