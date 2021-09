A Prefeitura de Suzano retomou neste domingo (26/09) as atividades presenciais no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). A data foi marcada pelo acolhimento de inúmeras famílias da cidade, com atividades culturais e shows ao vivo. O retorno segue todos os protocolos sanitários para conter a disseminação do novo coronavírus (Covid-19).





Após cinco meses fechado, o local está novamente de portas abertas ao público. Com mais de 300 mil metros quadrados à disposição das pessoas e segurança reforçada, ele foi mantido conservado ao longo dos meses e está repleto de opções de lazer, como playground, academias ao ar livre, pista de caminhada, ciclovias e ambientes para piquenique. Para animar o momento histórico da cidade em pleno domingo ensolarado, o público presente ainda pôde acompanhar apresentações musicais com a banda “Bom Ambiente” e o grupo “Zé Riba e Amigos”.

Outro destaque do parque foi o novo visual do Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares. Revitalizado por meio do Projeto Arte Pública, da Secretaria Municipal de Cultura, o equipamento recebeu dois novos murais dos grafiteiros suzanenses Fabiano Galdino, o Oreia, e Willo. As intervenções artísticas retratam elementos simbólicos de ancestralidade africana presentes na cultura brasileira, que contribuem para a valorização do setor e a representatividade do povo negro.

Segundo o titular da pasta, o vice-prefeito Walmir Pinto, as obras abordam diversos temas que marcaram historicamente as lutas negras no Brasil e fomentam as discussões sociais e antirracistas, essenciais para a construção de uma sociedade mais igualitária. “Trabalhamos ao longo dos últimos meses para dar uma cara nova ao Pavilhão e melhor atender o público, em especial neste momento de acolhimento após esse tempo sem público. O espaço está lindo e será muito usado para futuras ações culturais”, destacou.

Para além dos shows e atrações culturais, o parque também compreende o Viveiro Municipal Tomoe Uemura, que cultiva um amplo espaço verde de valorização do meio ambiente. Por lá, existe uma estrutura completa com centenas de tipos de mudas floríferas e frutíferas, animais e jardins. O público inclusive pode obter uma muda de forma gratuita, mediante cadastro.

Outro ambiente muito procurado pela população no domingo foi o PlayPet, um espaço destinado para convivência, exercícios e condicionamento de cães. Para frequentar basta apenas realizar cadastro e criar a carteirinha do animal, com apresentação de carteirinha de vacinação do pet, duas fotos 3×4 coloridas e avaliação veterinária.

Para que o retorno fosse possível de forma totalmente segura à população, os protocolos de segurança seguem sendo imprescindíveis. Para acessar o local, é obrigatório o uso de máscara e a apresentação da carteirinha de vacinação contra a Covid-19, o conhecido “passaporte da vacina”, com ao menos a primeira dose aplicada. Além do documento físico, também é possível utilizar o digital, por meio do aplicativo “Conecte SUS”, do Ministério da Saúde.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e a coordenadora de Praças, Parques e Jardins, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, também marcaram presença na reabertura do Parque Municipal Max Feffer. O chefe do Executivo comemorou a possibilidade de reabertura neste momento estratégico, onde a pandemia dá sinais de abrandamento, mas reforçou a importância das pessoas continuarem se cuidando, usando o espaço com bom senso e compromisso ao distanciamento social e às demais medidas de proteção.

“Esta reabertura foi possível graças à efetividade de nossa campanha de imunização, que já alcançou mais de 91% da população acima dos 12 anos com ao menos a primeira dose. Em paralelo, temos registrado índices baixíssimos de ocupação de leitos há semanas. Isso é fruto do comprometimento dos suzanenses para superarmos esta pandemia e pedimos que continuem a se proteger e respeitar as medidas. No mais, convidamos as famílias para aproveitarem o parque, que está de portas abertas para todos”, concluiu.

O Parque Municipal Max Feffer fica aberto de segunda-feira a domingo, das 6 às 18 horas, exceto em dias de vacinação contra a Covid-19, pois é um dos polos da campanha de imunização.