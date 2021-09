A Petrobras anunciou nesta terça-feira (28) que vai aumentar o preço do diesel vendido às distribuidoras. Com o reajuste, o preço médio de venda do diesel tipo A passa de R$ 2,81 para R$ 3,06 por litro, refletindo reajuste médio de R$ 0,25 por litro. O novo preço entra em vigor nesta quarta-feira (29).





Segundo a Petrobras, a alta de 8,89% vem após 85 dias de preços estáveis para os combustíveis. A última alta foi em 7 de julho.

A companhia explicou que o aumento reflete parte da elevação nos patamares internacionais de preços de petróleo e da taxa de câmbio.

Ainda segundo a estatal, com esse reajuste, a parcela que corresponde à Petrobras no preço pago pelos consumidores na bomba passará a ser de R$ 2,70 por litro em média, uma alta de R$ 0,22 em relação ao valor anterior.