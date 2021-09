Um caminhão saiu da pista, tombou e explodiu na SC-161 em Romelândia, na região Oeste de Santa Catarina, nesta terça-feira (28).





Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o condutor do veículo é um argentino de 43 anos, que teve escoriações leves. O homem foi retirado do veículo com a ajuda de moradores da região.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h50 no Km 55,3 da rodovia, região que antecede o trevo de acesso da cidade. A carreta que tombou estava carregada com farinha de trigo.

“No momento em que saiu de pista, o caminhão, que estava sem freios, acabou se chocando contra um galpão que continha alguns veículos no interior, onde ocorreu a explosão”, explicou a PMRv.