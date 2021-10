Após um longo período sem funcionamento integral, por causa do momento pandêmico, o Parque Municipal Nosso Recanto volta a funcionar a partir de 1 de outubro em período integral, das 6 às 16 horas, de segunda a domingo.

Durante este período, apenas a pista de caminhada podia ser utilizada pelos munícipes e visitantes. Os outros espaços estavam temporariamente fechados para evitar aglomerações ou seguindo recomendações de protocolos sanitários da Secretaria Municipal de Saúde em consonância ao Ministério de Saúde e a Organização Mundial de Saúde (OMS).

O parque foi completamente revitalizado e também recebeu novas construções como o “Recanto Skate Park”, a mini fazendinha, a Lagoa dos Patos, a área de pergolado, dentre outros. No mês do aniversário da cidade de Ferraz de Vasconcelos, o Nosso Recanto reabre as portas para o público em geral, mas ainda vale algumas regras importantes como o uso de máscaras, inclusive nas caminhadas, e a utilização de álcool em gel.

O Parque Municipal Nosso Recanto, está situado na rua Lourenço Paganucci, 1133, bairro Jardim Pérola, em Ferraz de Vasconcelos.