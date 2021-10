A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por iniciativa das Secretarias de Serviços Urbanos e Transportes e Mobilidade Urbana, iniciou nesta segunda-feira (27) a revitalização do “Pontilhão” que liga os bairros Vila Romanópolis com Tanquinho. A previsão de término da obra é de 15 dias.

Durante a semana, o local será interditado das 7 às 17 horas e aos sábados, das 7 às 12 horas. Desta forma, os horários de pico ficam liberados para os condutores e pedestres utilizarem o local.

Vale salientar que câmeras de segurança foram instaladas no local e já encontram-se funcionando interligadas com a Guarda Civil Municipal (GCM), no qual monitora constantemente os acessos ao “Pontilhão”.

O secretário de Serviços Urbanos, Nicolas David, destaca algumas ações que serão executadas no local. “O ‘Pontilhão’ clamava por uma reforma. Há décadas este espaço estava sem revitalização. A população sofria com escuridão, buracos, descarte irregular de lixo e entulhos, paredes sujas e pichadas, falta de segurança e pouca ou nenhuma sinalização. Nos próximos dias teremos reforma das calçadas, recapeamento asfáltico, iluminação de LED, limpeza das paredes, grafite nos acessos para os pedestres e nova sinalização”, disse o titular da pasta.

O secretário de Transportes e Serviços Urbanos, Álvaro Costa, o Kaká, enfatizou sobre a ação e parceria das pastas envolvidas. “Com a união das duas secretarias, podemos respaldar o bom andamento dos trabalhos realizados. Em breve, toda sinalização necessária para garantir a seguridade de condutores e pedestres será realizada. Ressaltamos que os transtornos atuais serão recompensados pelas benfeitorias que ficarão para a posteridade”, destacou.