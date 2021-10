Pela primeira vez, a Prefeitura de Itaquaquecetuba vai oferecer aos alunos da rede municipal o projeto Brincadeiras Musicais da Palavra Cantada, dos músicos Sandra Peres e Paulo Tatit. Trata-se de um acervo de livros para estudantes e professores que inclui CDs e DVDs com brincadeiras, repertório e conteúdos pedagógico-musicais.

Para a educação infantil, a proposta se pauta em brincadeiras musicais lúdicas, focadas na sensibilização corporal, afetiva e estética. Já para o ensino fundamental, o material é focado em aproximar os alunos e professores do processo de musicalização.

“Ensinar música para os estudantes faz parte do currículo obrigatório e também é uma linguagem em que a criança expressa as emoções, possibilita o acesso à cultura e facilita a aprendizagem”, disse o secretário de Educação, Lucas Costa.

Foi realizada uma formação presencial e on-line para 700 educadores e coordenadores pedagógicos do município nos dias 20, 21 e 22 de setembro. Entre os dias 4 e 6 de outubro acontecerão as aulas de exploração da plataforma.

No dia 8 de outubro, às 19h, em comemoração ao Dia das Crianças, será realizada uma aula inaugural com os artistas da Palavra Cantada. A live será transmitida pelo canal da dupla musical (https://cutt.ly/LEIqOQa) e da Secretaria de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação (https://cutt.ly/JEIe2mV). Após o Dia das Crianças, o projeto será aplicado no dia a dia.

“Investir em projetos diferenciados na educação é uma prioridade da nossa gestão. Temos que possibilitar aos estudantes um ensino de qualidade e ações que venham auxiliar a formação integral dos alunos”, acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.