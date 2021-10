rata-se do Prêmio Cultural – Estância Festival: Arte e Cultura de Poá; os artistas podem se inscrever até o dia 18 de outubro

A Secretaria de Cultura de Poá abre inscrições para o edital de Prêmio Cultural – Estância Festival: Arte e Cultura de Poá. A ação é mais uma iniciativa que conta com o apoio do Governo Federal, que desde 2020 já contemplou mais de 240 projetos de artistas poaenses. As inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de outubro pela internet ou pessoalmente na sede da Secretaria de Cultura.

O Prêmio Cultural – Estância Festival: Arte e Cultura de Poá contemplará 60 projetos disponibilizados em vídeos de até 50 minutos e atenderá artistas poaenses nas mais diferentes linguagens artísticas e culturais, como circo, literatura, LGBTQIA+, música, teatro, dança, artes visuais, bem como cultura plural. Cada projeto apresentado receberá o repasse federal de R$ 1.492,97.

“Nesta edição, a Secretaria de Cultura, em parceria com membros do Grupo de Trabalho da Lei Aldir Blanc, optaram por priorizar aqueles artistas e trabalhadores do setor que por alguma razão não foram beneficiados no ano passado”, explicou o secretário da pasta, Ariel Borges.

Para participar é necessário que o artista comprove residência fixa em Poá, além de apresentar garantias de que têm atuação artística há pelo menos dois anos. “Outro fator determinante é que o trabalhador esteja devidamente inscrito no cadastro municipal de Cultura. Quem ainda não fez, pode realizá-lo pelo link: https://forms.gle/g8qHPBWUePrB92Tz6”, frisou Ariel.

O edital com as regras e demais informações do Prêmio Cultural – Estância Festival: Arte e Cultura de Poá, já está disponível no site da Prefeitura de Poá (www.prefeituradepoa.sp.gov.br). As inscrições ficarão abertas de 29 de setembro a 18 de outubro e podem ser feitas pelo link disponível no edital. Caso o munícipe não tenha acesso à internet, poderá comparecer à Secretaria de Cultura, localizada no Teatro Municipal Turíbio Ruiz, na avenida Antonio Massa, 331, Centro, para realizar o preenchimento da inscrição.

FOTOS: Rodrigo Nagafuti – Secom Poá