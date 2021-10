Além da instabilidade do Facebook, Instagram e WhatsApp, usuários relatam instabilidade em outras redes. Segundo o DownDetector, site que avalia a estabilidade de diversas plataformas digitais, outras redes sociais como Telegram, Snapchat, TikTok e Twitter estão apresentando dificuldades de acesso aos serviços nesta segunda-feira (4).





Depois da queda do WhatsApp, Facebook e Instagram, houve um grande número de acessos para o Telegram, onde usuários também relataram instabilidade, mas, dessa vez, em relação à lentidão, provavelmente por causa do pico de acessos.

O DownDetector também apontou dificuldades em serviços da Google, como Gmail e o YouTube. Há relatos também de problemas no LinkedIn, no site da Amazon e no Amazon Web Services.

No Brasil, usuários relataram dificuldade para acessar o aplicativo do Nubank. Em sua conta oficial, a fintech comentou o caso, dizendo que há instabilidade na realização de pagamentos de boletos e que, caso haja problemas, que os usuários aguardem e tentem mais tarde.