O Mogi das Cruzes Basquete perdeu para o Franca por 86 a 75 na tarde desse domingo (3), no Ginásio do Pedrocão, em Franca. O time da casa fechou o segundo confronto da série melhor de três em 2 a 0 e agora avança para as semifinais. Já o Mogi Basquete se despede do Campeonato Paulista.





A partida começou bem equilibrada, com uma pequena vantagem para os francanos por 24 a 23. No segundo, a equipe adversária se sobressaiu mais e fechou em 25 a 13. Depois do intervalo, o Mogi voltou mais confiante e fechou o terceiro período em 20 a 18, e o último, terminou empatado em 19 a 19, que não foi o suficiente para garantir a virada para os mogianos.

“Infelizmente, saímos com a derrota. Viemos em busca da vitória, mesmo sabendo da qualidade da equipe de Franca, que foi montada para disputar títulos. Estou muito satisfeito com o nosso time. Fomos muito guerreiros e lutamos até o final”, ressalta o técnico Danilo Padovani.

Os destaques mogianos da partida foram o armador Lucas Lacerda, o mais eficiente (21), com 17 pontos, oito assistências e cinco rebotes, o ala-armador Guilherme Lessa, cestinha com 19 pontos e quatro rebotes, o pivô Thiago Mathias, com um duplo-duplo de 10 pontos e 10 rebotes, e o ala-pivô Fabricio Russo, com 13 pontos.

O próximo desafio da equipe será na estreia do NBB (Novo Basquete Brasil) dia 28 deste mês contra o Paulistano, no Ginásio Hugo Ramos.

DESFALQUES

O treinador não contou com o armador Fúlvio Chiantia, que está sendo poupado por conta de uma lesão meniscal e de cartilagem, e com o ala Wesley Mogi, que também foi poupado por conta de dores na posterior da coxa esquerda.