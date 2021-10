A mobilidade urbana será o tema central do 4º Encontro de Planejamento e Urbanismo do CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, que tem início nesta quinta-feira (07/10), às 19 horas, de maneira virtual.





As inscrições podem ser feitas pelo link (https://forms.gle/7rNtsteTXtAfppzJ8) ou através do telefone 4652-3413.

O evento tem como objetivo debater os desafios e perspectivas da mobilidade, micromobilidade e macromobilidade nas cidades.

O primeiro encontro contará com a participação do sócio fundador e diretor da TcUrbes, Ricardo Corrêa, que irá abordar a micromobilidade urbana, com ênfase em planos cicloviários, acessibilidade e importância do planejamento urbano neste contexto.

O encontro contará ainda com mais dois módulos focados em mobilidade e macromobilidade.

De acordo com o coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Urbanismo, Cláudio de Faria Rodrigues, dentre as discussões em pauta na Câmara Técnica de Planejamento e Urbanismo, a questão da mobilidade urbana foi elencada como prioridade.

“Este tema reflete na rotina dos municípios e na qualidade de vida da população, além de estar relacionado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da agenda da Organização das Nações Unidas. Nosso objetivo é debater como podemos avançar neste tema, seja na micromobilidade ativa, com a integração de ciclovias, melhora no deslocamento de pedestres; na mobilidade em escala, com o debate voltado para o transporte regional por ônibus e trem, bem como a mobilidade na escala macro”, disse.

O tema escolhido também acompanha as discussões para elaboração do Plano Integrado de Transporte Urbano da Região Metropolitana de São Paulo – PITU 2040, que prevê o planejamento, para os próximos 20 anos, da política de mobilidade do Estado para a Região Metropolitana de São Paulo.

Os participantes receberão certificado de participação.