PAPAGAIO COME MILHO, PERIQUITO LEVA A FAMA

O vereador e agora secretário de verde, meio ambiente e proteção animal, Claudio Squizato, que, diga-se de passagem, está fazendo um trabalho brilhante, está parecendo aquele jogador de futebol conhecido como “garçom” que, deixa a bola na cara do gol para que o centroavante fazer o gol. Mais uma vez, ele conseguiu algo muito importante para a cidade, e, nem na foto saiu. Para eu colocá-lo na capa do jornal desta semana, tive que tirar um print de um vídeo que ele fez, para poder dar os créditos merecidos por sua conquista. Enquanto o apadrinhado de Gambale tira foto para ganhar os créditos, Squizato já mostrou que é bom mesmo é no trabalho, e, por mais que tentem escondê-lo, o seu trabalho não deixa.

OUTUBRO ROSA PARA AS MULHERES EM FERRAZ, ISSO SE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DEIXAR!

Dr. Rafu Júnior organizará mais um mutirão da saúde em Ferraz, no bairro do Margarida, e, desta vez, será todo voltado para o Outubro Rosa, mês que simboliza a prevenção do câncer de mama. O local e a data ainda não foram divulgados, porém, a grande preocupação, principalmente por parte da cidade, é, se de fato, desta vez a prefeitura vai deixar acontecer o evento, tendo em vista o último episódio envolvendo o mutirão da saúde, onde a vigilância sanitária apareceu no local, logo após eu fazer uma live sobre o evento, e paralisou a atividade.

E falando em paralisação, fiquei sabendo que a nutricionista que barrou o mutirão da saúde, acaba de receber uma promoção e estaria à frente de um departamento na pasta de saúde. Será mesmo? Acho que não, deve ser só um boato mesmo.

SEM PAPEL HIGIÊNICO E SEM BISTURI, PORÉM, TINTA NÃO FALTA!

Hoje, 7 de outubro, recebi uma ligação de um morador e fui até o CSII em Ferraz, e constatei que no local não tinha bisturi, mas isso não é o maior problema. O problema maior, é que os enfermeiros estavam mandando as pessoas irem até a farmácia comprar o produto. “Jair, trouxe o meu sobrinho para tirar os pontos de seu pé, que já passou da hora de tirar, e a enfermeira me disse para eu ir até a farmácia comprar o bisturi, pois, no local não havia”, disse Júlio César. Uma moça que também foi ao local para tirar os pontos de uma cesariana, disse que aconteceu a mesma coisa com ela, e neste caso como ela não tinha dinheiro para comprar, teve de retornar até a sua residência para buscar o bisturi que ainda tinha.

Uma outra questão que me chegou a poucos minutos antes de eu fechar a coluna desta semana, foi a informação que em diversos postos de saúde de Ferraz, não tem papel higiênico. Segundo informações, se os profissionais da saúde que trabalham nestes locais quiserem usar o banheiro, precisam trazer o produto de casa.

Bem, parece que a prioridade do atual governo é deixar a cidade bem bonita e colorida, e isso eles estão fazendo muito bem, agora, não se enganem, a cidade não está essa maravilha toda que estão tentando passar.

NÃO VOLTAM, NÃO VOLTAM, E NÃO VOLTAM!

Com essas afirmações, a prefeitura de Ferraz de Vasconcelos acredita piamente que os procuradores não retornarão aos seus cargos.

Mesmo com os jornais da região e até mesmo com os do Brasil dando destaques para um provável retorno dos procuradores, já que a justiça deu um parecer favorável, parece que por algum motivo que não se sabe o qual, a prefeitura acredita que não há nenhuma possibilidade do retorno. “Jair, é claro que eles não querem que os procuradores voltem, e irão fazer de tudo para atrapalhar o processo, porém, não tem jeito, eles irão voltar. Todo mundo sabe que eles (procuradores) são “casca grossa”, e muitas coisas que estavam, e estão encobertas, vão à tona se eles voltarem”, disse um advogado que preferiu não ser identificado.