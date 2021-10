Após um ano do encaminhamento de emenda parlamentar feita pelo vereador Claudio Squizato (PL), o espaço de funcionamento do programa Melhor em Casa, da Secretaria da Saúde, foi reinaugurado em novo endereço, nesta quarta-feira (6). O programa ganhou uma sede totalmente reformada na Avenida Brasil, no número 2141. O programa Melhor em Casa é um serviço de atendimento domiciliar realizado por uma equipe multidisciplinar para pacientes que necessitam de cuidados intensivos de saúde e que não conseguem sair de suas residências para ir ao local do tratamento. Segundo a Secretaria de Saúde, o objetivo do programa é reduzir a demanda por atendimento hospitalar e o tempo de permanência de pacientes internados, além de oferecer um tratamento humanizado e próximo da família. Ainda segundo a pasta, atualmente há 76 pacientes sendo atendidos pelo programa.

Além do Melhor em Casa, a articulação de Claudio Squizato possibilitou a inauguração de outros dois espaços, o Centro de Especialidades Odontológicas, que agora possui sua própria sede, equipada com cinco consultórios, sala de Raio-X, local para esterilização e recepção e, o Centro Integrado de Atenção à Saúde da Mulher, um espaço totalmente focado em cuidar especificamente da saúde das mulheres.

No local, o vereador Claudio Squizato gravou um vídeo onde disse estar orgulhoso do resultado.

“Muito bacana, motivo de orgulho, a política é isso, é a arte de fazer o bem às pessoas e trabalhar em pró do coletivo, em pró da saúde pública”, disse Squizato.