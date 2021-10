Em comemoração ao aniversário de 68 anos de Ferraz de Vasconcelos, a Prefeitura decretou ponto facultativo nos dias 11, 13 e 15 de outubro (este último se refere a antecipação do ponto facultativo do Dia do Servidor Público comemorado no dia 28). Os dias 12 e 14, Dia da Padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida e da emancipação político-administrativa da cidade, respectivamente, são feriados.

A imunização contra a Covid-19 nos postos de saúde estarão suspensas durante a semana, mas no sábado (16) será realizado o Dia V de Vacinação, com o “Corujão da Vacinação” com atendimento das 8 às 15 horas na Paróquia Nossa Senhora da Paz, no Centro. Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) também estarão abertas neste dia, mas para a Campanha de Multivacinação – com disponibilização de todas as vacinas do calendário de rotina das crianças de 0 a 14 anos.

As atividades no setor público retornam normalmente na segunda-feira, 18. Apesar do feriado prolongado, ações essenciais como coleta de lixo, velório e cemitérios, varrição, feiras livres, plantões e serviço de ambulância, funcionarão normalmente.

O Poder Executivo ferrazense, a Câmara Municipal, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Procon e o Escritório de Negociação de Dívida Ativa (Endia) retornam no próximo dia útil.

A Defesa Civil estará de plantão e atenderá pelos telefones 4676-1947 ou 95310-2217. Em casos de emergência, o Corpo de Bombeiros (193) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu (192) também estarão funcionando.

A Guarda Civil Municipal (GCM) ficará à disposição dos munícipes normalmente pelo número 153.

O Velório Municipal, localizado no Cambiri, não fechará, funcionando 24 horas. Os cemitérios ferrazenses funcionarão normalmente entre 8 e 17 horas, obedecendo as novas regras que visam evitar o contágio do Covid-19.