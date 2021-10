O Suzano Shopping preparou atividades para lá de animadas para comemorar o Dia das Crianças do jeito que o público infantil gosta. Entre os dias 6 e 17 de outubro, no “Mês das Crianças”, a garotada irá se divertir com oficina de bonecos de papel, encontros com super heróis, princesas e robô, além de show musical. Todas as atrações são gratuitas e vão tornar o passeio no shopping com a família toda ainda mais especial.

A programação dedicada aos pequenos começa com a “Wizkids Week”, de 6 a 12 de outubro. Em um espaço próprio, as crianças irão montar bonecos “paper toy” com o tema “Halloween”, com comandos em inglês, pelo professor da Wizard By Pearson. É uma brincadeira saudável por estimular a curiosidade dos pequenos, que montarão os bonecos de papel a partir de moldes seguindo as instruções, e ainda terão um primeiro contato com a língua inglesa.

A “Wizkids Week” é voltada para a garotada de 6 a 11 anos, e terá sessões às 12h, 13h, 14h, 17h, 18h e 19h, diariamente, com dez crianças por vez em cada horário, com entrada por ordem de chegada. Após preencher um cadastro, a criança poderá participar da brincadeira, com tempo estimado de aproximadamente 30 minutos (consulte regulamento da oficina no local do evento).

No dia 9 (sábado), haverá sessões no shopping com a presença de super heróis adorados pelo público infantil. Serão encontros de 40 minutos nos seguintes horários: 13h, 15h, 17h e 19h.

No dia 10 (domingo), será a vez de princesas famosas interagirem e fazerem a alegria das crianças em sessões às 13h, 15h, 17h e 19h, também com 40 minutos cada.

No dia 12 (terça-feira), feriado nacional, a diversão fica a cargo da banda Pop Kids, com show na Praça de Alimentação, das 17h às 19h. É uma ótima opção para reunir a família, que ainda pode saborear as diversas opções gastronômicas para todos os públicos e paladares.

Para o dia 16 (sábado) a programação traz novo encontro com as princesas, em sessões às 13h, 15h, 17h e 19h. E no dia 17 (domingo) tem presença garantida do Transformer, o super animado robô, também com sessões às 13h, 15h, 17h e 19h. Os encontros duram aproximadamente 40 minutos.

O Suzano Shopping fica na rua Sete de Setembro, 555, Jardim Iraí. As lojas abrem das 10h às 22h de segunda a sábado, e das 14h às 20h aos domingos e feriados. A Praça de Alimentação funciona das 11h às 22h todos os dias. Mais informações no site www.suzanoshopping.com.br ou telefone (11) 2500-7940.

SERVIÇO:





Programação do “Mês das Crianças” do Suzano Shopping



Quando: De 06 a 17 de outubro.

Quanto: As atividades da programação especial são todas gratuitas.

De 06 a 12/10: “Wizkids Week” – As crianças irão montar bonecos “paper toy”, com comandos na língua inglesa pelo professor da Wizard By Pearson. Para crianças de 6 a 11 anos. Sessões diárias às 12h, 13h, 14h, 17h, 18h e 19h, com entrada por ordem de chegada (veja regulamento completo no local).

09/10 (sábado): Presença de super heróis. Sessões às 13h, 15h, 17h e 19h.

10/10 (domingo): Presença de princesas. Sessões às 13h, 15h, 17h e 19h.

12/10 (terça-feira – feriado): Show com a banda Pop Kids na Praça de Alimentação, das 17h às 19h.

16/10 (sábado): Presença de princesas. Sessões às 13h, 15h, 17h e 19h.

17/10 (domingo): Presença do Transformer. Sessões às 13h, 15h, 17h e 19h.

Horário de funcionamento: lojas das 10h às 22h de segunda a sábado, e das 14h às 20h aos domingos e feriados; e Praça de Alimentação das 11h às 22h, todos os dias (horários sujeitos a alterações em razão dos decretos governamentais em razão da pandemia).

Endereço do Suzano Shopping: Rua Sete de Setembro, 555, Jardim Iraí.

Mais informações: site www.suzanoshopping.com.br ou telefone (11) 2500-7940.