O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, ao lado do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, participou nesta terça-feira (05/10) do evento “110° Dia Nacional de Taiwan”, na capital paulista. O encontro teve à frente o Escritório Econômico e Cultural de Taipei em São Paulo, comandado pelo diplomata Luis Fong, e buscou estreitar laços entre as comunidades taiwanesa e brasileira.

Com início às 15 horas, o evento apresentou um vídeo institucional do governo de Taiwan mostrando as atividades econômicas e culturais do país. Ainda houve explanação por parte dos membros do órgão taiwanês abordando o processo de crescimento econômico e social que se iniciou em meados de 1911.

Para Ashiuchi, o convite é resultado de um bom relacionamento de Suzano com os demais países, mostrando força e respeito para com a comunidade de Taiwan que se abrigou no município no século passado. “Obrigado pelo convite e pelo carinho com Suzano, que é uma cidade miscigenada, abrigando povos de todas as terras, inclusive de Taiwan. Nossa cidade agradece o reconhecimento”, disse.

O chefe do Executivo também reforçou o interesse em firmar parcerias, principalmente no que se refere à tecnologia. “Taiwan é reconhecida pela atuação na área tecnológica e na preocupação com a sustentabilidade. Além disso, o país tem forte crescimento no setor do turismo. Nossa cidade está à disposição para se reunir com a Câmara de Comércio, a fim de receber investidores e empresas. Nosso objetivo é de promover o intercâmbio cultural e econômico”, explicou.

Por fim, o prefeito suzanense entregou uma camisa do “Suzano Vôlei” ao diretor-presidente do escritório, Luis Fong, que é considerado “cônsul” do país em São Paulo. A autoridade, por sua vez, agradeceu a presença do prefeito e destacou seu interesse em conhecer Suzano.

A reunião contou com a participação de autoridades e lideranças de todo o Estado, como os deputados estaduais Gil Diniz e Coronel Telhada; o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuth; e os vereadores de São Paulo Aurélio Nomura e George Hato.

