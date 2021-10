Pacientes com exame agendado via CROSS serão atendidas nesta quarta-feira; para as demais datas, é necessário agendamento via Secretaria

A Secretaria de Saúde de Poá inicia nesta quinta-feira (07/10) a realização de exames de mamografia na Unidade Básica de Saúde (UBS) Doutor Cypriano Mônaco, no Jardim Nova Poá. A ação que segue do dia 07 a 25 deste mês, faz parte das ações da Pasta voltadas para o Outubro Rosa, mês destinado para campanhas de conscientização das mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero.

Segundo a secretária de Saúde, Claudia Cristina de Deus, nesta quinta-feira (07/10) os exames serão realizados em munícipes que já tinham agendamento feito pelo Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS). “Reservamos esta data para atender as pacientes agendadas previamente pelo sistema. A partir da próxima sexta-feira (08/10), os exames serão voltados para as mulheres que realizarem o agendamento na Secretaria de Saúde a partir de desta quinta-feira (07/10)”, ressaltou.

As munícipes interessadas em agendar o exame devem comparecer a Secretaria, localizada na rua Juparaná, 45, no Jardim Medina, das 8 às 16 horas. “No ato do agendamento, deve ser apresentado a guia com o encaminhamento médico, cartão do SUS (Sistema Único de Saúde), RG e comprovante de endereço no nome da pessoa que for realizar o exame. O agendamento será realizado apenas de forma presencial”, finalizou Claudia.

A Secretaria de Saúde está em tratativas para realizar palestras voltadas para as mulheres, também em virtude do Outubro rosa e a programação completa deve ser divulgada na próxima semana.