O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) disse nesta quarta-feira (6) que fará um anúncio em 18 de outubro sobre possíveis novas regras em relação ao uso de máscara contra Covid-19 no estado.





Segundo o governador, a decisão será amparada pelo Comitê de Saúde do governo, e a perspectiva é positiva.

“Estamos dentro de uma visão otimista em relação ao futuro próximo, e não pessimista. Os dados nos dão amparo a esse otimismo moderado”. Doria citou a diminuição de infecções, internações e mortes causadas por Covid-19, além do avanço da vacinação. “Ainda é preciso ter cautela, mas com horizonte otimista”, afirmou. A declaração foi feita em entrevista no Palácio dos Bandeirantes.

Dados do Governo de São Paulo mostram que a média diária de casos e de hospitalizações caiu ao nível mais baixo do ano.

Porém, integrantes do Comitê Científico paulista defenderam o uso de máscara. Paulo Menezes, coordenador do grupo, disse na entrevista que a possibilidade de flexibilizar o uso de máscaras deve ser avaliada para o futuro, não agora.

“Hoje os números, apesar da melhora, indicam que ainda temos pessoas ficando com a doença grave, requerendo internação. Ainda temos perda de vidas, e hoje nós devemos continuar utilizando essa proteção, além da vacinação”, disse. “É possível no futuro próximo, com a condição melhorando, que nós tenhamos a condição de progressivamente avaliar a possibilidade de liberação, e talvez em algum momento, primeiramente em situações mais seguras, como espaços abertos”, acrescentou.

Menezes afirmou que uma eventual liberação passam por critérios como considerar o percentual da população com vacinação completa contra Covid-19 e os indicadores da pandemia, como infecções e mortes.