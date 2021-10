Em razão do feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado no próximo dia 12 de outubro (terça-feira), o Paço Municipal e os demais setores da Prefeitura de Poá não terão expediente na próxima segunda e terça-feira (11 e 12/10). No entanto, os serviços básicos permanecerão em funcionamento. O atendimento dos setores públicos retorna na próxima quarta-feira (13/10).





Na área da Saúde, permanece em funcionamento o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Pronto Atendimento Doutor Guido Guida (rua Barão de Juparaná, 43, Jardim Medina), ambos 24 horas. Além da Saúde, os serviços que também seguem em pleno funcionamento são da Guarda Civil Municipal (GCM), Defesa Civil, coleta de lixo e varrição de rua. O velório e o Cemitério da Paz funcionarão normalmente, das 8 às 16 horas, na rua João Pekny, 430, Jardim Itamarati.

A campanha de vacinação contra a Covid-19 retorna na próxima quarta-feira (13/10). Atualmente, contempla os poaenses com idade a partir de 12 anos com a 1ª e 2ª dose, além dos profissionais da rede particular de Saúde e os idosos com mais de 60 anos, com a 3ª dose de reforço.

Os pontos de vacinação são a Praça da Bíblia (rua Vicente Guida, s/n, Centro), e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) José Pereta (rua Lindolfo Raimundo Ribeiro, 270, Vila Pereta), Centro de Saúde (CS) II Farid Domingues (avenida Padre Anchieta, 146, Centro), Tito Fuga (rua Maria Helena, 159, Calmon Viana), Doutor Cypriano Monaco (rua Esperidião Hoffer, 223, Jardim Nova Poá), Wellington Lopes (rua Esmeralda, 88, Jardim América), Vila Jaú (rua Inácia Alves da Silva, 444, Vila Jaú) e Santa Helena (rua Men de Sá, 560, Jardim Santa Helena), das 9 às 14h30. Todos esses locais de vacinação são destinados para pedestres, ou seja, não há sistema drive-thru.

O Reino da Garotada (rua São Francisco, 168, Biritiba) é utilizado como local de vacinação às sextas-feiras, com drive-thru para os idosos, das 9 às 16 horas.

Para receber a 1ª ou 2ª dose, os munícipes devem comparecer em um dos locais de vacinação munidos de documento com foto, CPF e comprovante de endereço. Já para a aplicação da 3ª dose de reforço, os idosos e profissionais da rede particular de saúde devem apresentar os mesmos documentos citados acima, além da carteirinha de vacinação com o intervalo mínimo de seis meses para a 2ª dose, e, para os profissionais, caso não tenham a carteirinha, podem apresentar o comprovante de vínculo empregatício na cidade.

Os menores de idade que comparecerem nos locais de vacinação sem a companhia dos pais e/ou responsáveis, precisam apresentar o termo de autorização devidamente preenchido e assinado pelos mesmos. O documento é uma solicitação feita pelo Governo do Estado e está disponível para download no site da Prefeitura de Poá (www.prefeituradepoa.sp.gov.br).