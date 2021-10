A cidade de Suzano conquistou o direito oficial de ser uma das cidades-sede para a disputa da Superliga C de vôlei. O anúncio foi feito pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) nesta sexta-feira (09/10), direcionando seis equipes da região sudeste do País para disputar jogos nos ginásios esportivos da cidade. O polo principal de seis equipes envolvidas no torneio será na Arena Suzano.





A competição organizada pela CBV contará com 31 equipes de todo o Brasil divididas em cinco chaves de seis times cada. As regiões sul, centro-oeste e nordeste estarão representadas por uma única cidade-sede, enquanto a região sudeste, que abriga o maior número de times da competição, contará com duas chaves, uma com sete clubes em Teófilo Otoni (MG) e outra com seis em Suzano. Ao longo da competição, que poderá ser disputada entre o final de outubro e início de novembro, as equipes se enfrentam dentro de seus grupos buscando a classificação para a disputa da Superliga B em 2022, equivalente à segunda divisão nacional.

A cidade receberá as partidas do torneio na Arena Suzano, localizada no Parque Max Feffer. Com o Suzano Vôlei representando a equipe local – um dos parâmetros mínimos para pleitear vagas como sede –, a praça esportiva abrigará todos os jogos envolvendo os clubes inscritos da chave, contra ABCD Diadema, Santo André Vôlei, Iacanga Vôlei, Praia Grande e Vôlei Bauru. A CBV informará a tabela completa com a relação de partidas nas próximas semanas.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, relatou que está muito feliz com o anúncio oficial do retorno da cidade ao calendário nacional de competições e, isso representa a reestruturação do vôlei no município. “É uma honra estar com mais uma agenda tão importante da CBV em nossa cidade. Suzano marcou a história do vôlei nacional com o Complexo Poliesportivo Paulo Portela em décadas passadas e, agora, queremos retomar essa bandeira do município com a Arena Suzano, uma das praças mais modernas da América do Sul”, disse o chefe da pasta.

O vôlei suzanense é considerado um dos mais tradicionais no circuito masculino do Brasil. A equipe que atuou entre 1990 e 2008 conquistou dez títulos do Campeonato Paulista (recorde absoluto até os dias de hoje), três Campeonatos Brasileiros (atual Superliga) e outras competições menores, sempre mandando suas partidas no antigo Ginásio Paulo Portela, hoje rebatizado como complexo poliesportivo. Atualmente, um novo projeto privado está sendo conduzido, atingindo boa participação no torneio estadual desta temporada.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi expressou sua felicidade com o momento vivido pelo esporte na cidade, desejando também sucesso para a equipe do Suzano Vôlei na competição. “Voltar ao cenário esportivo representa muito para todos nós, principalmente para quem cresceu com o vôlei da cidade nos anos 90. Culturalmente, receber os jogos do Campeonato Paulista e agora uma das chaves da Superliga C mostra a nossa motivação em dar ao suzanense uma ótima oportunidade de lazer, especialmente com esta fase da pandemia, em que o público pode acompanhar os jogos na Arena. Com mais essa conquista, estamos trabalhando em todas as frentes para tornar Suzano uma cidade melhor”, completou.