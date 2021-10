O músico de rua, Luiz Felipe Salinas Almeida, de 20 anos, que foi atacado com ovos enquanto tocava violoncelo em uma rua de Santos, no litoral de São Paulo, ganhou uma bolsa de estudos em Música após a repercussão do ocorrido. Luiz toca de cidade em cidade, nas ruas e comércios, para sustentar seu filho de um ano.





O músico foi atacado com ovos enquanto tocava na Avenida Floriano Peixoto na semana passada. Luiz estava em frente a uma loja de instrumentos quando, de repente alguém, em um dos apartamentos próximos, jogou ovos em sua direção.

Após o acontecido, Luiz Felipe foi contratado para tocar em dois eventos e em uma serenata. A organizadora de um desses eventos, Renata Viegas, se comoveu com o a história do artista e ajudou ele com uma bolsa de estudos integral em Música.

“Fiquei bem tocada [com o ocorrido]. É um artista, um músico, fico pensando como alguém faz isso com outras pessoas que só estão levando alegria para as outras”, disse. “Aquilo me deixou muito chateada, fiquei pensando no que eu poderia fazer para ajudá-lo”.

“Vou dar o primeiro empurrão. Se ele consegue tocar assim com pouca instrução, imagina quando se formar músico”, disse Renata.

Renata entrou em contato com o músico e o convidou para tocar em seu evento no sábado (9). Foi lá que Renata ofereceu a bolsa de estudos ao músico. “Ele me olhava sem acreditar”, comenta.

Luiz estudará Música na Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES) após fazer a prova de ingressão. O curso será feito na modalidade à distância, com bolsa integral paga por Renata. Além disso, ele foi convidado a tocar uma vez por semana no evento promovido pela empresária, no Centro da cidade.