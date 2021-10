A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por iniciativa das Secretarias de Serviços Urbanos e Transportes e Mobilidade Urbana, concluiu a revitalização do túnel do Complexo Viário vereador Marcos Luiz da Silva, popularmente conhecido como “Pontilhão”, que liga os bairros Vila Romanópolis com Tanquinho, com término antecipado de 15 dias. A reinauguração ocorreu nesta sexta-feira (8), com a presença de autoridades municipais.

No período da reforma, o local foi interditado durante a semana das 7 às 17 horas e aos sábados, das 7 às 12 horas. Desta forma, os horários de pico ficavam sempre liberados para os condutores e pedestres utilizarem o local.

O “Pontilhão” recebeu recapeamento asfáltico, iluminação de LED, pintura nas áreas internas e externas, placas de sinalização, recuperação de guias e sarjetas, pintura de grafites e pinturas de sinalização. Vale salientar que câmeras de segurança foram instaladas no local e já encontram-se funcionando interligadas com a Guarda Civil Municipal (GCM), no qual monitora constantemente os acessos ao local.

A prefeita Priscila Gambale, acompanhada de seus secretários municipais, destacou a importância de revitalização da obra. “Após uma longa espera de mais de 20 anos, o ‘Pontilhão’ agora está revitalizado e pronto para que condutores e pedestres possam utilizar. Fiz questão de acompanhar de perto os trabalhos desta reforma e, agradeço todos os parceiros e envolvidos por mais essa vitória para os nossos munícipes”, disse a chefe do Executivo.

Na ocasião, estiveram presentes os secretários Jackson dos Santos, Robson Xisto, Renato Gomes, Dom Souza, Álvaro Costa (Kaká), Hodirlei Martins (Mineiro), de Governo, Assistência Social, Segurança Urbana, Comunicação Social, Transportes e Mobilidade Urbana e Planejamento, respectivamente.

Estiveram presentes também os vereadores Flávio Batista de Souza, o Inha, Luiz Tenório de Melo, Osni Angelo Pasquarelli, o Ní, Ananias Coelho Neto, o Neto do Cambiri, e Valter Costa Fernandes, o Valtinho do Som.