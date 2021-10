A Secretaria de Saúde de Poá, por meio do Centro de Fisioterapia Albert Sabin, iniciou na manhã desta quarta-feira (13/10), uma ação de avaliação física na avenida Antonio Massa, no Jardim Medina, com a finalidade de avaliar e orientar os munícipes que costumam utilizar o local para práticas esportivas. A ação que segue até esta sexta-feira (15/10), está sendo realizada em virtude do Dia do Fisioterapeuta, celebrado no dia 13 de outubro.

Instalada ao lado da Escola Estadual Bertha Corrêa e Castro da Rocha, a tenda oferece aos munícipes, além da avaliação física, sessões de quiropraxia e auriculoterapia para os cidadãos. “Os fisioterapeutas realizam a avaliação física e, se necessário, fazem o encaminhamento para o Centro de Fisioterapia, onde o munícipe poderá realizar um tratamento”, destacou a secretária de Saúde, Claudia Cristina de Deus, que acompanhou o início dos trabalhos.

Apesar de a ação ser voltada para as pessoas que costumam utilizar o local para práticas esportivas, a avaliação e as sessões de quiropraxia e auriculoterapia também são oferecidas aos munícipes que estiverem de passagem pelo local. “Não é necessário senha ou agendamento, basta se dirigir ao local que os profissionais realizarão o atendimento. Cuidar da saúde é muito importante e esta ação vai ao encontro desta necessidade”, afirmou a secretária.

A sessão de auriculoterapia, segundo a secretária, trata-se de uma especialidade da acupuntura e considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma terapia de microssistema, que tem como finalidade o tratamento de dores, doenças físicas ou emocionais. O tratamento pode ser realizado com ou sem agulhas. Já o tratamento quiroprático, é realizado por profissionais com o objetivo de corrigir ou prevenir os males das articulações.

A ação segue nesta quinta (14/10) e sexta-feira (15/10), das 7 às 10 horas, na avenida Antonio Massa, ao lado da Escola Estadual Bertha Corrêa e Castro da Rocha.

FOTOS: Rodrigo Nagafuti – Secom Poá