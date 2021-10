Evento levou diversão para as crianças e orientações especializadas para o público feminino, como parte da campanha Outubro Rosa

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, acompanhou nesta quarta-feira (13/10) uma ação especial de Dia das Crianças promovida pela Unidade de Saúde da Família (USF) Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis. Na ocasião, mães e responsáveis puderam deixar seus filhos brincando em uma série de atividades lúdicas enquanto recebiam atendimentos diversos.

A visita contou com a participação do secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, e do vereador Denis Claudio da Silva, o Filho do Pedrinho do Mercado, que contribuiu com apoio cultural. Eles foram recepcionados pela gerente da unidade, Nair de Sousa Raspanti, e pela enfermeira técnica responsável, Aldine Miguel Ribeiro. Para acolher as crianças foram montados diversos brinquedos infláveis e houve oferta de outras ações de lazer. Em paralelo, as mulheres receberam orientações sobre o cuidado com a saúde em alusão à campanha Outubro Rosa, que conscientiza sobre o câncer de mama.

No dia 2 de outubro, a USF ainda contou com o “Expresso Mulher – Clínica Itinerante de Saúde Feminina”. A iniciativa agilizou os atendimentos ginecológicos, exames de imagem e outras necessidades na rede de atenção básica para o público feminino. Ao longo do dia, foram realizadas 46 coletas de papanicolau, 43 atendimentos médicos e dez consultas psicológicas. Também houve palestras sobre os direitos das mulheres e a importância do autocuidado para a prevenção do câncer de mama, que reuniram mais de 40 pessoas.

Além disso, a unidade segue com aplicações diárias de vacina contra o novo coronavírus (Covid-19), das 8 às 15 horas. Neste momento, as pessoas maiores de 12 anos que não receberam a primeira dose estão sendo imunizadas, assim como aqueles com o aprazamento adequado para tomar a segunda e aqueles que se enquadram na de reforço. Os profissionais também estão regularizando a situação das pessoas com até 15 anos de idade que precisam atualizar a caderneta de vacinação contra outras doenças.

De acordo com Aldine, que atua na rede municipal de Saúde há oito anos, a unidade tem aliado a campanha de imunização à sua rotina diária de atendimentos médicos diversos. “A vacinação tem sido tranquila por aqui. Temos recebido as pessoas de maneira ágil e eficiente, e seguimos à disposição de toda a população da região, tanto para o combate à Covid-19 como para garantir a segurança das crianças por meio das imunizações necessárias”, afirmou.

O chefe do Executivo vistoriou a instalação e parabenizou os servidores municipais pela iniciativa, que levou diversão e lazer para a rotina das crianças. Ele ainda destacou a importância das ações da campanha Outubro Rosa, que fortalecem os cuidados com a saúde da mulher e dão mais visibilidade para este assunto tão importante. “Com dois anos de trabalho em prol dos moradores da região, a USF do Jardim Suzanópolis é de fato uma referência. Aqui são atendidas, em média, 1,4 mil pessoas por mês, e o equipamento de saúde tem sido essencial para garantir melhores condições de bem-estar e conforto para as famílias. Esses trabalhos preventivos consolidam a atenção básica do município”, concluiu.

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano