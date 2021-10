Atendimento segue nesta semana, até sábado, em todos os 24 postos

A cidade de Suzano já registra 233.007 cidadãos vacinados com pelo menos a primeira dose contra a Covid-19, dos quais 7.560 receberam a aplicação em dose única e 148.880 já cumpriram a segunda etapa, representando a imunização completa de 63,4% do total de cidadãos maiores de 12 anos de idade. Só nesta quarta-feira (13/10), foram contabilizadas mais 1.894 doses aplicadas no município. O atendimento segue nesta semana, até sábado (16/10), em todos os 24 postos de Saúde.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, os últimos balanços da pasta juntamente com o Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19) apontam para resultados satisfatórios quanto à imunização na cidade. Todas as doses aplicadas no município são atualizadas junto ao ‘Vacinômetro’, do governo do Estado, chegando a 94,5% da população imunizada com ao menos a primeira dose. A tendência também é de crescimento na segunda dose, sendo o procedimento mais procurado atualmente nas salas de vacinação em Suzano.

O acolhimento continua de maneira descentralizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Unidades de Estratégia Saúde da Família (ESFs), com atendimento de segunda a sexta-feira das 8 às 15 horas. Especialmente neste sábado (16/10), o trabalho será intensificado durante o “Dia V” de multivacinação, das 8 às 17 horas, tendo as crianças e adolescentes até 15 anos de idade como o principal público-alvo da ação.

O secretário lembrou que o sábado será marcado por uma grande operação para colocar as carteiras de vacinação em dia, especialmente das crianças e adolescentes. Entre as vacinas disponíveis, também haverá as de imunização contra a Covid-19, que devem ser aplicadas nos jovens maiores de 12 anos de idade.