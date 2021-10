O trecho da Rua Marcos Ferreira da Cruz na altura do número 399, no Jardim São João, poderá um redutor de velocidade em breve. A instalação da lombada foi indicada pelo vereador David Francisco dos Santos Júnior (PSD), o David Júnior, na sessão ordinária antecipada, na quinta-feira, dia 07. A sugestão segue agora para o Poder Executivo.

Nela, o parlamentar (foto) destacou que a falta de um redutor de velocidade naquele perímetro da citada via pública tem sido palco da imprudência constante de motoristas que infelizmente insistem em trafegar pelo local imprimindo rapidez incompatível com as leis de trânsito. Com isso, essa minoria de condutores apressados coloca em risco a integridade física de terceiros e a sua própria segurança.

No fundo, como sempre a direção perigosa acaba resultando em acidentes de trânsito podendo, portanto, provocar danos materiais e, sobretudo, afetando a vida de moradores e pedestres. “Na verdade, a colocação da lombada na altura do número 399 da Rua Marcos Ferreira da Cruz atende justamente a reivindicação dos habitantes no bairro do Jardim São João a adjacências”, comentou David Júnior.

Além disso, na sessão ordinária, o vereador pediu ainda para o setor competente da municipalidade a implantação de lixeiras em frente ao número 11 da Rua Tito Temporim que interliga o centro da cidade até a região da Vila Santa Margarida. Para ele, a ausência de recipientes adequados dificulta o descarte de lixo por comerciantes e moradores. O ponto indicado fica exatamente defronte a uma farmácia.