Whindersson Nunes publicou na madruga desta quarta-feira (13), em seu Instagram, o clipe de sua nova música, “Passarinho”. A música foi feita para seu filho, João Miguel, que nasceu prematuro de 22 semanas no dia 29 de maio e que faleceu dois dias depois. A música foi feita por conta do Dia das Crianças, 12 de outubro.





Na postagem, o piauiense comentou sobre a letra da música, que fala sobre o sentimento de passar o Dia das Crianças sem o filho. “Passarinho é o nome da música que fiz para passar esse primeiro dia das crianças sem a minha…”, comentou.

“Eu sempre estive acostumado a atender pedidos como ‘um vídeo pra uma criança com uma doença em estado terminal’, e sempre foi simples pra mim dar um pouco de alegria a quem está indo embora, dar um bom final, ao inevitável. Mas hoje me dói tanto isso, eu sinto de uma outra forma, tão dolorosa, eu com tão pouco pra lembrar sinto um vazio, quem dirá quem tem muitas lembranças”, escreveu.

Segundo o humorista, escrever a música o ajuda a lidar melhor com o sentimento de perda.

O céu hoje é o lugar mais difícil de olhar, saudade demais do meu pequeno, mas vai passar e ficar só o amor pic.twitter.com/GzTfreKwgo — Whindersson (@whindersson) September 8, 2021

Confira a letra da canção Passarinho

Tiraram o meu passarinho

Levaram ele pra longe de mim

Sei que vivo aqui, mas sei que é melhor lá

E eu sei que lá também te deram asas

Pra voar

Onde é azul e não é o mar

Tiraram o meu passarinho

Levaram ele pra longe de mim

Sei que vivo aqui, mas sei que é melhor lá

E eu sei que lá te deram asas

Pra voar no ar

Onde é azul e não é o mar

Pra voar

Você foi voar