A Seleção Brasileira fez 4 a 1 em cima do Uruguai e garantiu uma festa para o público de cerca de 12 mil pessoas que esteve presente Arena da Amazônia, em Manaus.





Desde 7 de julho de 2019, na conquista do título da Copa América, a Seleção não jogava com público nas arquibancadas.

O Brasil agora está com 31 pontos, liderando a lista, e tudo indica sua classificação para a Copa do Mundo de 2022.

O Brasil vai jogar contra a Colômbia, em novembro, enquanto isso, o Uruguai vai jogar contra a Argentina.

O resultado foi composto por dois gols do Raphinha, um gol do Neymar e outro de Gabigol. O gol do Uruguai foi marcado por Luis Suárez.