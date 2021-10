O médico oncologista, Dr. Jorginho Abissamra, acaba de completar 35 anos de vida em grande estilo. Ele que está sendo considerado um grande integrante da nova geração da política regional e, possível candidato a deputado em 2022, recebeu em sua clínica médica, na cidade de Suzano, diversas lideranças do estado e da região.





Estiveram presentes o ex-prefeito de Suzano, Marcelo Cândido, o ex-prefeito de Poá, Testinha, o sogro de Dr. Jorginho, Roberto Marques, o ex-prefeito de Mauá, Atila Jacomussi, os vereadores de Ferraz de Vasconcelos, Tonho e Silas Faria, o ex-vereador de Ferraz, Renatinho Se Ligue, o vereador da cidade de Poá, Edinho do Kemel e os deputados estaduais Estevam Galvão e Teonilio Barba. Também esteve presente o ex-secretário de cultura e ex-assessor parlamentar de Dr. Jorge Abissamra, Ismael Obaminha, além de outras lideranças da região.

Em seus discursos, além de parabenizarem Jorginho por seu aniversário, Geraldo Alckmin e Márcio França, falaram sobre a importância de Dr. Jorginho disputar as eleições de 2022.

A TV Cenário esteve presente no evento e irá reproduzir na íntegra, tudo sobre a festa, no programa Bom Dia Cenário desta terça-feira (19), a partir das 9h na página do Facebook da TV Cenário.

Confira algumas fotos de convidados que estiveram no evento: