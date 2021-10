Um vídeo mostra um homem sendo agredido por dois policiais militares em uma calçada na cidade de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.





Um dos policiais chuta o homem e o derruba no chão, continuando a agredir a vítima. Logo depois, o outro policial se aproxima e começa a chutar e a pisar no homem que já estava caído.

Segundo a Polícia Militar (PM), o caso ocorreu no dia 8 de outubro.

A PM informou que a agressão ocorreu após uma tentativa de fuga do homem em uma moto com restrição judicial para circulação. O veículo foi apreendido e recolhido ao pátio.

De acordo com a PM, o comando local rapidamente iniciou diligências para apurar as agressões registradas no vídeo, para assim, tomar as medidas jurídicas penal-militares cabíveis.

“O Comando da região instaurou Inquérito Policial-Militar (IPM), identificou os policiais militares e os afastou da atividade operacional, a fim de uma rígida apuração e responsabilização, com fulcro na Justiça e Disciplina.”

Em nota, a Polícia Militar disse que lamenta e repudia tais atos e reafirma o seu compromisso de proteger as pessoas, combater o crime e respeitar as leis, sendo implacável contra pontuais desvios de conduta.