Fãs de terror, drama, suspense ou comédia têm um motivo a mais para ir ao cinema: nesta quarta-feira, 20 de outubro, e na próxima, 27, o Centerplex do Suzano Shopping tem promoção com ingressos a R$ 10, para todas as sessões e filmes em cartaz. A iniciativa faz parte da campanha “Cinema é 10” e tem o objetivo de incentivar a população a voltar a frequentar os cinemas no País.





Entre as novidades está a estreia de “Halloween Kills: O Terror Continua”, com o retorno do psicopata Michael Myers e sua matança desenfreada. Para impedi-lo, um grupo de moradores resolve caçá-lo, mas isso não será nada fácil.

Tem mais terror em “Venom: Tempo de Carnificina”, com cenas eletrizantes do protetor letal Venom, um dos maiores e mais complexos personagens do universo Marvel.

James Bond também está na telona do Centerplex do Suzano Shopping em mais uma aventura de tirar o fôlego com “007 – Sem Tempo para Morrer”. O agente da CIA tem a missão de resgatar um cientista sequestrado. É adrenalina pura do início ao fim.

Para os fãs de comédia, a diversão é garantida com “Amarração do Amor” e as confusões a partir de um casal apaixonado, prestes a se casar, cujas famílias que têm a religião como ponto de discórdia.

Outra atração é o drama “Fátima – A História de um Milagre” e a comovente história dos pequenos pastores Lúcia, Francisco e Jacinta, que contaram ter visto Nossa Senhora enquanto trabalhavam nos arredores de sua aldeia.

Vale destacar que protocolos de segurança continuam sendo seguidos para tornar a experiência dos espectadores segura, como uso obrigatório de máscara, totens com álcool gel, reforço na limpeza e higienização das salas entre as sessões, equipes de atendimento aos clientes equipadas com todos os itens de proteção individual, entre outras medidas de prevenção.

A promoção vale somente para salas 2D. Para saber mais sobre a programação e horários e fazer a compra online de ingressos: https://www.ingresso.com/suzano/home/cinemas/centerplex-suzano#!#data=20211019. O telefone do cinema para mais informações é (11) 99386-2975.

O Suzano Shopping fica na rua Sete de Setembro, 555, Jardim Iraí. Mais informações no site www.suzanoshopping.com.br ou telefone: (11) 2500-7940.