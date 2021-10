O Mogi Shopping está com 31 vagas de empregos abertas, divididas entre as lojas e os restaurantes. São diversas oportunidades e para algumas frentes não é necessário ter experiência. Para se candidatar é preciso seguir a orientação das vagas desejadas. Para outras informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) pelo número (11) 4798-8800. O centro de compras fica na Avenida Narciso Yague Guimarães, 1.001.





Confira a lista completa:

1. Griletto

Auxiliar de cozinha, maior de 25 anos, com experiência de no mínimo 1 ano comprovada em carteira e com disponibilidade de horário.

Deixar currículo na loja.

2. Maliale Express

Cozinheira(o), maior de 27 anos, com experiência em carteira de 2 anos ou mais. Ter disponibilidade de horário, ser pontual.

Deixar currículo na loja.

3. Ana Capri

Consultora de vendas. Experiência mínima de 2 anos em vendas, preferencialmente em loja de calçados, habilidade em mídias digitais, Instagram (produção de vídeos, reels, stories e posts).

Envie seu curriculo por e-mail para: anacapri.mogishp@gmail.com

4. Mix Eletronicos

Vendedor(a) maior de 18 anos, com disponibilidade e flexibilidade de horário.

Deixar currículo na loja.

5. Mobile Co.

Vendedor(a) entre 18 anos e 25 anos, com ou sem experiência.

Deixar currículo na loja.

6. Capodarte

Vendedora, maior de 23 anos, com disponibilidade de horário e com experiência em vendas comprovada em carteira.

Deixar currículo na loja.

7. Remo Fenut

Vendedor(a), maior de 21 anos, com experiência mínima de 6 meses em vendas (preferencialmente em moda masculina) e disponibilidade de horário.

Deixar currículo na loja com a Juliana.

8. Planet Girls

Vendedor(a) que enxergue as oportunidades, buscando atender as necessidades dos clientes e também da empresa. Maior de 18 anos com ensino médio completo e experiência em vendas.

Deixar currículo na loja.

9. Planet Girls

Subgerente, ter experiência com vendas, com disponibilidade de horário, atendimento ao público, ter experiência com gestão de pessoas, “liderança” será um diferencial”.

Deixar currículo na loja.

10. Surfinn

Caixa maior que 18 anos, com disponibilidade e flexibilidade de horário.

Deixar currículo com foto 3×4 na loja e falar com Larissa.

11. Polo Jack

Vendendor ou sub gerente, ter experiência na área, saber trabalhar sob pressão, atingir metas e resultados, fidelização de clientes, dinâmico.

Deixar currículo na loja.

12. Risotto Mix

Vaga de auxiliar de cozinha para o período noturno (14h50 às 23h). Atuar ná area de preparo de alimentos, montagem de pratos e limpeza de cozinha.

Deixar currículo na loja.

13. Bob’s

Assistente de gerente, ter conhecimento em controle de estoques, atendimento ao cliente, fechamento de caixa, controle de cofres, gerenciamento de operações (chão da loja), experiência com liderança em equipe na área de fast food. Ensino médio completo e disponibilidade de horário.

Deixar currículo na loja.

14. Spoleto

Ajudante de cozinha, com idade entre 18 e 30 anos, ensino médio completo, disponibilidade de horário, experiência em restaurante ou fast food.

Deixar currículo na loja ou enviar por e-mail: joao.nobregajn@gmail.com

15. SNC

Consultor de vendas, maior de 18 anos, com experiência em vendas, ser dinâmico e organizado.

Deixar currículo na loja.

16. Surfinn

Vendedor(a), maior de 18 anos com ou sem experiência e com disponibilidade de horário.

Deixar currículo com foto 3×4 na loja e falar com Larissa.

17. TNG

Vendedor(a), maior de 18 anos e com disponibilidade de horário.

Deixar currículo na loja.

18. Hashi Express

Sushiman, maior de 18 anos e com disponibilidade de horário.

Deixar currículo na loja.

19. Kid Stok

Consultora de vendas, maior de 18 anos e com disponibilidade de horário.

Deixar currículo na loja.

20. Hering

Operadora de caixa, atendimento ao cliente, abertura e fechamento de caixa, comunicativa, proativa, com disponibilidade total de horário e com experiência.

Deixar currículo na loja.

21. Patroni

Atendente, ser comunicativa, proativa e com disponibilidade de horário.

Deixar currículo na loja.

22. M Officer

Gerente, maior de 35 anos, com experiência, 2° grau completo e disponibilidade de horário.

Deixar currículo na loja.

23. Fuel Óculos

Vendedor, maior de 18 anos, com experiência e disponibilidade de horário.

Deixar currículo com foto no quiosque, de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h – procurar por Lethícia

24. KFC

Atendente, maior de 18 anos, com disponibilidade de horário e residir em Mogi das Cruzes e região.

Deixar currículo na loja.

25. KFC

Coordenador, maior de 18 anos, com disponibilidade de horário e residir em Mogi das Cruzes e região. Realizar abertura e fechamento de PDV, montar equipe para atendimento, conferência de mercadorias e acesso ao sistema operacional.

Deixar currículo na loja.

26. Rivoli

Auxiliar de vendas, maior de 18 anos, para início imediato.

Deixar currículo na loja.

27. Rivoli

Auxiliar de caixa, maior de 18 anos, para início imediato.

Deixar currículo na loja.

28. Granado

Atendente, maior de 18 anos e com experiência mínima de 6 meses.

Enviar currículo por e-mail: priscila_matriz@grupogente.com.br

29. Granado

Operador de caixa, maior de 18 anos e com experiência mínima de 6 meses.

Enviar currículo por e-mail: priscila_matriz@grupogente.com.br

30. Santa Lolla

Vendedora, maior de 18 anos e com experiência em calçados, saiba trabalhar em equipe e metas.

Enviar currículo por e-mail: santalollamogi@outlook.com.

31. Pandora

Vendedora, maior de 18 anos e com experiência, disponibilidade de horário, currículo com foto, comunicativa e conhecimento em mídias sociais.

Enviar currículo por e-mail: pandoramogiger@cabralgrupo.com.br

Fonte: O Diário de Mogi