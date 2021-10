Começou nesta quarta-feira (20), ao meio-dia, a venda de ingressos para os desfiles das escolas de samba de São Paulo de 2022. A realização do evento depende do andamento da pandemia na capital paulista.





No momento, a bilheteria só está disponível de forma online, nos sites da Liga-SP, da ALK Live Entertainment e na plataforma da Eventim. A previsão é que a bilheteria física seja aberta em janeiro de 2022, dependendo da disponibilidade de ingressos.

Os desfiles acontecerão nos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro, as escolas campeãs se aprentarão novamente em 5 de março.

No início de outubro, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) disse que o carnaval de 2022 não deve ter restrições sanitárias por causa da pandemia. A prefeitura estima que o evento seja o maior já realizado na cidade, com mais de 15 milhões de pessoas.

“Se continuar com os dados de hoje, com aumento de vacinação e queda no número de óbitos, vai ter o carnaval. Nós estamos muito próximos de ter o dia zero de óbitos”, afirmou o prefeito.

Confira a ordem dos desfiles:

GRUPO ESPECIAL

25 de fevereiro (sexta-feira):

23h15 – Acadêmicos do Tucuruvi

00h20 – Colorado do Brás

01h25 – Mancha Verde

02h30 – Tom Maior

03h35 – Unidos de Vila Maria

04h40 – Acadêmicos do Tatuapé

05h45 – Dragões da Real

26 de fevereiro (sábado):

22h30 – Vai-Vai

23h35 – Gaviões da Fiel

0h40 – Mocidade Alegre

1h45 – Águia de Ouro

2h50 – Barroca Zona Sul

3h55 – Rosas de Ouro

5h00 – Império de Casa Verde

GRUPOS DE ACESSO

27 de fevereiro (domingo):

21h – Morro da Casa Verde

22h – Camisa Verde e Branco

23h – Mocidade Unida da Mooca

00h – Independente Tricolor

1h – Estrela do Terceiro Milênio

2h – X-9 Paulistana

3h – Leandro de Itaquera

4h – Pérola Negra

28 de fevereiro (segunda-feira):