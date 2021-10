O médico oncologista Dr. Jorginho Abissamra, completou 35 anos de vida em grande estilo. Ele que está sendo considerado um grande integrante da nova geração da política regional e, possível candidato a deputado em 2022, recebeu em sua clínica médica, na cidade de Suzano, diversas lideranças do estado e da região nesta segunda-feira (18).

Estiveram presentes o ex-prefeito de Suzano, Marcelo Cândido, o ex-prefeito de Poá, Testinha, junto de seu sogro Roberto Marques, o ex-prefeito de Mauá, Atila Jacomussi, os vereadores de Ferraz de Vasconcelos, Tonho e Silas Faria, o ex-vereador de Ferraz, Renatinho Se Ligue, o vereador da cidade de Poá, Edinho do Kemel e os deputados estaduais Estevam Galvão e Teonilio Barba. Também esteve presente o ex-secretário de cultura e ex-assessor parlamentar de Dr. Jorge Abissamra, Ismael Obaminha, além de outras lideranças da região.































Em seus discursos, além de parabenizarem Jorginho por seu aniversário, Geraldo Alckmin e Márcio França, falaram sobre a importância de Dr. Jorginho disputar as eleições de 2022.

A TV Cenário esteve presente no evento e reproduziu na íntegra, tudo sobre a festa, no programa Bom Dia Cenário desta terça-feira (19). O programa está disponível no Facebook e no YouTube da TV Cenário.



