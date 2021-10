A Secretaria de Educação de Suzano inaugurou na manhã desta terça-feira (19/10) a biblioteca comunitária da Escola Municipal Professora Therezinha Pereira Lima Muzzel, localizada no Jardim São José. A unidade, que leva o nome da Professora Carla Cristina Sonaro Rodrigues, neta de Therezinha Muzzel, foi entregue pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi durante solenidade junto à família das homenageadas. O equipamento teve custo zero para a municipalidade, sendo construído por meio de parceria com o Instituto Ecofuturo e a empresa Crosslam.

O novo espaço tem cerca de 80 metros quadrados e já conta com um acervo de 700 livros selecionados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), parceira técnica do projeto. Outros 300 títulos devem ser implementados de acordo com a demanda da comunidade. Além das obras, o espaço também está equipado com computadores, televisores e mobiliários, sendo uma área apta para atividades multidisciplinares com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados das 9 às 13 horas.

A unidade foi construída com a tecnologia Cross Laminated Timber (CLT), ou laminado de madeira cruzada, pela empresa Crosslam e doada à prefeitura. O produto de engenharia em madeira alia sustentabilidade e design inovador na nova sala de leitura da escola que, até o momento, não contava com nenhuma biblioteca. A iniciativa foi a custo zero à administração municipal, junto ao acervo disponibilizado pelo Instituto Ecofuturo.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, a cerimônia de inauguração consolida um trabalho iniciado em 2019, quando a comunidade pôde conhecer de perto a proposta do projeto. A iniciativa ainda estabeleceu oficinas sobre gestão e sustentabilidade para funcionários do Poder Público, com o objetivo de orientá-los sobre Orçamento municipal e outros recursos federais e estaduais que podem ser destinados ao financiamento e à manutenção de bibliotecas. Outras formações também foram promovidas ao longo do período sobre “Auxiliar de Biblioteca”, “Promoção de Leitura” e “Educação Ambiental”.

“Hoje é um dia festivo e de agradecimento, especialmente ao Instituto Ecofuturo e a todas as pessoas envolvidas neste projeto que traz o viés comunitário. É importante lembrar que a próxima aquisição de livros já será em consulta com a comunidade, que agora tem esse espaço bonito e bem estruturado. A ideia é de que a biblioteca seja um ambiente para leitura, reflexões e outras atividades e oficinas”, explicou.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi verificou as instalações e destacou a importância do equipamento para o bairro na região norte, salientando o crescimento da comunidade e o desenvolvimento da área nos últimos anos. “Fizemos importantes obras de infraestrutura na região norte, mas agora entregamos essa biblioteca que é sinônimo de investimento na formação de cidadãos e cidadãs de bem. A unidade traz o nome de uma família que faz parte da Educação suzanense, com as professoras Carla Sonaro e Therezinha Muzzel. Para mim, é uma honra possibilitar essa homenagem e reconhecer pessoas que fazem parte da história de Suzano. Eu acredito na Educação como ferramenta de transformação, então é um grande orgulho realizar mais essa entrega”, disse.









A família das homenageadas participou da cerimônia, que foi marcada por muita emoção. A também professora Marta Roberta Sonaro, irmã de Carla e neta de Therezinha, agradeceu a homenagem e destacou o diferencial da biblioteca. “Esse será um ambiente plural, para que toda a comunidade possa usufruir. Eu falo com gratidão e orgulho sobre a importância do legado de Carla que, assim como eu, nasceu em uma família de professoras. Ela seguiu com muita dedicação e compromisso, atuando com excelência. Tenho certeza de que esse será um espaço transformador”, afirmou.

A cerimônia também foi prestigiada pela analista de sustentabilidade do Instituto Ecofuturo, Michele Martins; pelo diretor da Crosslam, José Alberto Corrêa Gonçalves Filho; pelo secretário municipal de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto; pelo secretário municipal de Comunicação Pública, Marcelo Prado; e pelos vereadores Artur Takayama; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; e Marcos Antonio dos Santos, o Maizena.

Anúncio

Durante a cerimônia de inauguração da biblioteca comunitária, o prefeito Rodrigo Ashiuchi também anunciou a ampliação da oferta de atividades culturais na região norte, inclusive com a possibilidade de uma escola de circo.

“Uma das metas da gestão é descentralizar as atividades culturais e de lazer na cidade. Na região norte, já contamos com o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Sousa Candido, no Jardim Gardênia Azul, mas a ideia é ampliar a oferta de oficinas no contraturno das escolas, por meio de parceria entre as secretarias municipais de Educação e Cultura, e até mesmo trazer uma escola de circo em um projeto inédito na cidade”, antecipou.

