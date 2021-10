O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, ao lado do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, acompanhou nesta quarta-feira (20/10) o início das obras de pavimentação da avenida Antônio Marques Figueira, na região central da cidade. As melhorias devem contemplar toda a extensão da via, sendo um pouco mais de 2,4 quilômetros. A expectativa é de que o trabalho se estenda pelos próximos 90 dias.

A ação completa compreende serviços de recapeamento e novas guias, sarjetas e sarjetões, sob execução da empresa Oestevalle Pavimentação e Construções Ltda. A obra tem investimento de R$ 3.150.626,58, com repasses dos deputados estaduais André do Prado e Marcos Damásio, do deputado federal Marcio Alvino e de contrapartida do município.

Segundo Oliveira, o trabalho também deverá realizar a construção de uma baia para passageiros do transporte público, ao lado da rua Dr. Prudente de Moraes. “Também faremos a zeladoria completa da via, além de nova sinalização de trânsito. É importante lembrar que a iluminação da (avenida) Marques Figueira já é totalmente de LED. Todo esse pacote de melhorias deverá oferecer um tráfego melhor e mais seguro”, destacou.

Para Ashiuchi, o serviço deve beneficiar toda a população suzanense, por se tratar de uma avenida importante da malha central e de acesso direto à Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31). “Por muitos anos, a Marginal do Una (avenida Governador Mário Covas) ficou fechada e todo o tráfego foi absorvido pela avenida Antônio Marques Figueira, impactando o asfalto. Agora, após a entrega da marginal, vamos conseguir recapear também essa importante via. Será mais uma obra iniciada e entregue pela nossa gestão”, finalizou.

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano