Neste sábado (23/10), alunos do curso de Odontologia vão promover uma ação de atendimento à população no Parque Centenário, em Mogi das Cruzes. A ação faz parte do Congresso Odontológico do curso e vai atender crianças e adultos gratuitamente no local. Os atendimentos começam às 9 horas e terminam às 15 horas.





Serão dois grupos de estudantes que vão atender diferentes casos. Um deles fará exames preventivos na população sobre o câncer de boca e o outro ensinará técnicas de escovação para crianças e adolescentes, além de realizar exames para ver a necessidade de tratamento bucal. Caso seja identificada a necessidade de atenção especial, o paciente será encaminhado à clínica da UMC para tratamento.

Para a professora e coordenadora da ação, Analúcia Marangoni, essas ações são importantes para alunos e população. “Nestas ações os alunos conseguem ter uma visão de como está a saúde bucal da população e para os pacientes é uma ótima forma de se prevenir e ter orientações sobre a saúde bucal”, ressalta.