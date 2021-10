O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), do município de Poá, disponibilizou nesta terça-feira (19/10), 115 vagas de emprego. As oportunidades são para 12 cargos, ao todo, como ajudante de eletricista, ajudante de obras, ajustador mecânico, coordenador de obras, eletricista de manutenção, eletricista de manutenção em geral, laminador, mecânico de manutenção, operador de corte e vinco e de eletroerosão, pintor industrial e projetista.Todos as vagas exigem experiência.

Segundo o secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho e responsável pelo Núcleo de Atendimento a População (NAP), onde está localizado o PAT, Alcides Leme da Silva Júnior, enfatizou a importância do posto para o cidadão que se encontra desempregado e para as empresas que procuram mão de obra.

“O PAT é o responsável por intermediar essa procura de ambos os lados, pois direciona os munícipes para as vagas e vice-versa. Neste momento de retomada após o período de quarentena causado pela pandemia da Covid-19, fazer este trabalho é fundamental para agilizar o processo de preenchimento das vagas e, ao mesmo tempo, ajudar as empresas para que tenham condições de se recuperar o quanto antes”, afirmou.

Para concorrer a qualquer uma dessas vagas, basta se candidatar pelo aplicativo SINE FÁCIL. Para atendimento no Posto, os interessados devem realizar agendamento prévio pelo site https://pat.agendasp.sp.gov.br/eagenda.web/PAT/ e estarem munidos do RG, CPF e da carteira de trabalho física ou digital. O atendimento é realizado no NAP, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, na rua Vinte e Seis de Março, 72, Centro. O PAT também disponibiliza os serviços de habilitação em Seguro Desemprego e orientações sobre carteira de trabalho pelo site: pat.agendasp.sp.gov.br.

VAGAS

17 vagas – Ajudante Eletricista – Ensino Médio completo e Curso de Elétrica (nr 35 e nr 10) com disponibilidade para viajar

60 vagas – Ajudante de Obras – Ensino Fundamental completo e disponibilidade para viajar

1 vaga – Ajustador Mecânico – Ensino Médio completo

16 vagas – Coordenador de Obras – Curso Técnico na área (nr 35 e nr 10), registro na Carteira Profissional com disponibilidade para viajar

2 vagas – Eletricista de Manutenção – Curso Técnico na área 8 vagas – Eletricista de Manutenção em Geral – Ensino Médio e Curso de Elétrica (nr 35 e nr 10) com disponibilidade para viajar

2 vagas – Laminador – Ensino Médio completo e Curso Técnico Profissionalizante

2 vagas – Mecânico de Manutenção (Segmento Têxtil) – Curso Técnico Profissionalizante

2 vagas – Operador de Corte e Vinco – Ensino Médio e Curso Técnico Profissionalizante

2 vagas – Operador de Eletroerosão – Ensino Médio e Curso Técnico Profissionalizante

2 vagas – Pintor Industrial – Ensino Médio

1 vaga – Projetista (extrutora alumínio) – Ensino Médio e Curso Técnico Profissionalizante

FOTOS: Rodrigo Nagafuti – Secom Poá