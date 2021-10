• O que é o Benefício de Prestação Continuada (BPC)?

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é uma garantia prevista no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, disciplinado ainda pelos arts. 20 e 21 da Lei Orgânica de Assistência Social – Lei 8.742/1993 (LOAS), regulamentado pelo Decreto n. 6.214, de 26.09.2007.

Por meio dele, a pessoa com deficiência ou idosa com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, pode receber o benefício mensal de um salário mínimo. Para isso, é preciso comprovar que não possui meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família.

• Para os fins do reconhecimento do direito ao benefício, considera-se:

I – idoso: aquele com idade de sessenta e cinco anos ou mais;

II – pessoa com deficiência: aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Para ter direito ao BPC, além de ser pessoa idosa ou pessoa com deficiência na forma da lei, o requerente terá que comprovar não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

De acordo com o art. 20, §3º da Lei 8.742/93, considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa, a família cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo – critério renda per capita.

• Qual o valor do Benefício de Prestação Continuada (BPC)?

O valor pago a título de BPC é de um salário mínimo mensal. Não tem direito ao abono anual (13º salário).

• Cancelamento ou suspensão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) A Lei determina que o Benefício de Prestação Continuada deve ser revisto a cada 2 anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem, podendo ocorrer o cancelamento ou suspensão nas seguintes hipóteses: a) Superação das condições que lhe deram origem; b) Morte do beneficiário; c) Falta de comparecimento do beneficiário com deficiência ao exame médico pericial, por ocasião de revisão do benefício; d) Falta de apresentação pelo beneficiário da declaração de composição do grupo familiar por ocasião da revisão do benefício; e) Quando constatada irregularidade na concessão ou utilização; f) Em caso de ausência do beneficiário, judicialmente declarada; g) Quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive como microempreendedor individual. • Pontos Importantes do Benefício de Prestação Continuada (BPC): I- O BPC é um benefício de caráter personalíssimo, que não tem natureza previdenciária, e, por isso, não gera direito à pensão por morte (art. 23 do Dec. n. 6.214/2007);



II- O BPC não dá direito a abono anual ou décimo terceiro – art. 22, do Decreto nº 6.214/2007;

III- O BPC é benefício de Assistência Social, que independe de contribuição, e, por isso, não depende de cumprimento de carência; IV- Mesmo que estejam acolhidos em instituições de longa permanência, o idoso e a pessoa com deficiência que preencham os requisitos legais têm direito ao BPC (art. 20, §5º, da LOAS); V- Os estrangeiros também podem ser sujeitos ativos do BPC. Para tanto, o art. 7º do Decreto nº 6.214/07 exige que sejam naturalizados e domiciliados no Brasil, e atendam a todos os demais critérios estabelecidos em regulamento; VI- Nos casos de suspensão do BPC pelo exercício de atividade remunerada, a pessoa com deficiência deixando de exercer atividade remunerada, inclusive como microempreendedor, e encerrado o pagamento do seguro-desemprego, se for o caso, poderá continuar a receber o BPC, se ainda estiver dentro do prazo de 2 anos previsto no art. 21 da LOAS; VII- É necessário que o requerente do BPC esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) – Decreto 8.805/2016.

É de grande importância ter conhecimento quanto ao Benefício de Prestação Continuada, pois, muitas pessoas já possuem direito ao Benefício e sequer fizeram o Requerimento.

Sendo assim, se você tem 65 anos de idade ou mais, ou é deficiente, e possui baixa renda, procure um especialista em Direito Previdenciário para verificar se você se enquadra nos requisitos legais para ter direito ao recebimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) – LOAS IDOSO OU DEFICIENTE.

