A Rockstar Games liberou a pré-venda da esperada coletânea que conta com três de seus jogos mais icônicos da franquia Grand Theft Auto. GTA: The Trilogy – The Definitive Edition recebeu preço oficial no Brasil e uma data de lançamento, além de um trailer mostrando um pouco da diferença gráfica entre a versão original e a versão remasterizada dos três jogos.





A coletânea traz versões melhoradas de três grandes jogos da franquia Grand Theft Auto, sendo eles:

Grand Theft Auto III;

Grand Theft Auto: Vice City;

Grand Theft Auto: San Andreas.

Confira o trailer:

Os jogadores estarão novamente na pele de Claude, Tommy Vercetti e Carl Johnson, o famoso e amado “CJ”.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition chega ao Brasil com um preço de R$ 319,90 na versão de PC e R$ 299,90 nos consoles. O lançamento foi confirmado para o dia 11 de novembro de 2021.

A coletânea estará disponível para PC, Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series S|X.

Foi anunciado também que Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition estará no Xbox Game Pass em seu lançamento, ou seja, os usuários do serviço terão acesso completo a um dos três jogos disponíveis na coletânea.