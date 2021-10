A apresentadora Ana Maria Braga sofreu uma queda na tarde deste domingo (24), em sua casa, e foi levada ao hospital para fazer exames.





Ela foi internada e passou a noite em observação no Hospital Beneficência Portuguesa, na capital paulista.

Vivi de Marco, diretora da do programa apresentado por Ana, deu uma entrevista ao jornal O Globo e falou sobre o estado de saúde da apresentadora. “Ana acordou ontem e desceu para a cozinha, onde escorregou e caiu. Bateu forte a cabeça, e, por isso, os filhos foram logo com ela para fazer uma tomografia. O Dr. Buzaid [médico] foi vê-la no fim do dia e viu que a pressão estava baixa”, disse Vivi.

“Ela está lá no hospital em observação e tomando os remédios necessários. Vamos ver se a gente consegue segurá-la em casa esta semana”, acrescentou ela.

A apresentadora fez uma tomografia e outros exames no hospital. Segundo sua assessoria, ela não quebrou nada e está bem.

O “Mais Você”, programa apresentado por Ana Maria Braga, foi apresentado por Fabrício Battaglini e Talitha Morete nesta segunda-feira (25).