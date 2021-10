Um dos patrimônios da cidade de Ferraz de Vasconcelos, o Castelo Zenker, mais conhecido como Castelinho, segue abandonado e tem gerado medo nos moradores da região.





O castelo, que um dia já foi orgulho para os moradores do bairro Jardim do Castelo, já está abandonado há anos e não recebe nem uma reforma e sequer uma manutenção. Desde mato alto a rachaduras na estrutura da construção, há diversos problemas no local.

Mesmo sendo um dos pontos da campanha do atual governo da cidade, o Castelinho ainda não recebeu a devida atenção.

Em transmissão ao vivo feita pela TV Cenário nesta terça-feira (26), moradores que passavam pelo local relataram o descontentamento com a situação do Castelinho, além do medo e dúvidas em relação ao que algumas pessoas fazem ao frequentarem o local, que é de fácil acesso.

O Castelo Zenker foi construído por volta de 1940 e pertencia ao jornalista Arthur Zenker, que, segundo dados da biblioteca José Andere, fazia oposição ao regime nazista de Adolf Hitler.