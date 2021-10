A Petrobras reajustou novamente os preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras. Os novos valores estão vigorando desde esta terça-feira (26).





Com o aumento, o preço médio de venda da gasolina passa de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro, um reajuste médio de R$ 0,21 por litro (uma alta de 7,04%). Este é o segundo reajuste no preço da gasolina neste mês. O último aumento foi no dia 9, quando subiu 7,2%.

O litro do diesel tipo A passa de R$ 3,06 para R$ 3,34 por litro, refletindo reajuste médio de R$ 0,28 por litro (uma alta de 9,15%). O último aumento do diesel foi em 28 de setembro, quando subiu 8,89%.

Em 2021, a gasolina já subiu 73,4% nas refinarias e o diesel aumentou 65,3%.

Já nos postos, o preço médio da gasolina ficou em R$ 6,36 por litro na semana passada, com o valor máximo em R$ 7,46, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O diesel registrou preço médio de R$ 5,04 e máxima de R$ 6,42 por litro.

“Esses ajustes são importantes para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras: distribuidores, importadores e outros produtores, além da Petrobras”, disse a estatal em nota.