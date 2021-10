O Espaço Cultural Amigo do Idoso segue com inscrições abertas e já está com mais de 100 inscritos para os cursos e atividades gratuitas que serão oferecidas.





O espaço visa atender a melhor idade com assistência social, educação, esportes, recreação, lazer e cultura. Dentre as atividades oferecidas, estão: artesanato, aula de hidroginástica, dança sênior, pintura, musicoterapia, e outras.

Para realizar a inscrição é necessário comparecer ao local com o documento de identificação, comprovante de residência e uma foto 3×4.

O espaço está localizado na rua Carlos Gomes, 172, no centro de Ferraz. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone 4679-5728.