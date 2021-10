Reafirmando sua excelência educacional e UMC recebeu a classificação de melhor Universidade do Alto Tietê e uma das melhores instituições de Ensino Superior, segundo o Guia da Faculdade elaborado pela Quero Educação em parceria com o jornal O Estado de S. Paulo, publicado neste último fim de semana (23-24/10).





De acordo com o Pró-Reitor Acadêmico da UMC, Professor Cláudio José Alves de Brito, este resultado é inédito. “Isso porque 100% dos cursos de Bacharelado e Licenciatura presenciais oferecidos atualmente pela UMC foram ‘estrelados’, sendo que 65% deles receberam quatro estrelas, o que demonstra o ótimo desempenho da universidade nesta avaliação. Apenas os cursos recém-lançados e os Superiores de Tecnologia, que não entram nesta classificação pois não são avaliados pelo Guia”, destaca.

A Reitora da UMC, Professora Regina Coeli Bezerra de Melo ressalta que a Universidade trabalha incessantemente para oferecer uma qualidade referenciada de ensino e reforça o empenho e comprometimento dos profissionais na conquista desses resultados. “Esse reconhecimento demonstra a alta qualidade do nosso Corpo Docente e Coordenadores de curso, que trabalham na busca das melhores metodologias de ensino, didáticas diferenciadas e envolvimento dos alunos no ensino, pesquisa e extensão, enaltecendo o legado de excelência da UMC nestes quase 60 anos”.

Guia de Faculdades do Estadão

O Guia da Faculdades do Estadão existe desde 2018 e é considerada uma das mais importantes qualificações das instituições de ensino públicas e particulares do Brasil além do principal ranking, fonte de informação voltada para os cursos universitários e público estudantil. Quase 16 mil cursos superiores do Brasil participaram da pesquisa de qualidade de ensino, que abordou pontos como:

Projeto Pedagógico – Características da proposta de ensino do curso

Corpo Docente – Perfil dos professores vinculados ao curso

Infraestrutura – Condições de materiais e equipamentos oferecidos

O guia está disponível para consulta no site do Estadão https://publicacoes.estadao.com.br/guia-da-faculdade/