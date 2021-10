O PUPILO VAI VOLTAR PARA A CÂMARA?

Na verdade, não é uma volta, pois, só se pode voltar a um determinado local, quem já esteve lá. Neste caso, o correto seria: “o pupilo vai assumir o mandato na câmara?”.

Rumores muito fortes que circulam nos bastidores da política, dizem que o jovem Alvaro Costa, o Kaká, já não faz mais parte dos planos do deputado estadual Rodrigo Gambale. E que já teria pedido para a irmã tirar o cargo de secretário de transporte e mobilidade urbana, o que, consequentemente, obrigaria Kaká a assumir seu posto de vereador.

Você deve estar se perguntando, qual seria o motivo de Kaká supostamente perder este posto com a família Gambale, e não ser mais o preferido da família? Então, bem que eu queria ser fofoqueiro como diz o parlamentar, e escrever aqui os motivos que estão circulando amplamente nas redes sociais, porém, tem assuntos em que prefiro nem tocar.

SQUIZATO OU DAVID JUNIOR. QUEM É A BOLA DA VEZ?

Algumas informações estão sendo divulgadas em grupos na internet dizendo que o jovem vereador David Junior seria o nome que Gambale estaria pensando em apoiar para candidatura a deputado estadual, tudo porque alguém divulgou uma foto dos dois juntos na caminhada do outubro rosa. Mas, quando fui olhar a foto, era uma foto bem antiga de outro evento do mesmo tema, reparei que ninguém na foto estava usando mascara e constatei que se tratava de fake news.

SQUIZATO PODE SER “A BOLA DA VEZ”

Mesmo que o secretário de verde e meio ambiente talvez não seja o preferido na questão de afinidade, ele é, com certeza, o mais querido em relação à popularidade. Cláudio Squizato sem dúvida nenhuma, é anos-luz mais carismático, articulado e competente que Kaká, e, por este motivo, roda nos bastidores da política que ele será o escolhido de Gambale para ser o candidato a deputado estadual. Se de fato isso se concretizar, o grupo de Gambale terá de fato alguém que poderá disputar em pé de igualdade com os demais nomes que estão se colocando a disposição na cidade e na região.

DEPOIS DO CHACOALHÃO, AO MENOS VÃO LIMPAR

É isso aí, tem horas que eu não sei se dou risada ou se choro. Tem gente que gosta de passar uma vergonha atrás da outra. Vai vendo:

Dias atrás fiz uma reportagem no castelinho abandonado a pedido dos moradores do local que não aguentam mais tanta sujeira e abandono no local. Uma munícipe falou ao vivo e disse que além da sujeira, o medo toma conta do lugar, pois, o local se transformou em ponto de drogas e de casais que usam o local para… ah, deixa pra lá.

A reportagem serviu de pauta para diversos veículos de comunicação e de autoridades do município.

Hoje, Athos, Porthos e Aramis da comunicação, estiveram no local, e mais uma vez passaram vergonha. Com o título: “A real situação do Castelinho”, fizeram mais uma vez, uma live para rebater a TV Cenário. Só esquecerem de dizer que, a própria prefeita em sua campanha disse assim, em um vídeo que passarei amanhã no Bom Dia Cenário: “E já temos um milhão e meio do governo federal liberado para a reforma do local”. Só rindo mesmo.

Além disso, o local ainda estava todo cheio de mato na hora da live, e o prédio ainda todo sujo.

Eu não deveria, mas darei um conselho: esqueçam de ficar tentando me dar respostas sem base alguma. Façam o trabalho de vocês, mas façam direito. E não se enganem com alguns comentários positivos que vocês recebem quando tentam me diminuir, pois, não sei se vocês já perceberam, a minha audiência é muito maior que a de vocês. E olha que a minha folha de pagamento com meus profissionais não é de quarenta mil reais.