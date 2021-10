Com a proximidade do feriado do Dia de Finados, na próxima terça-feira (02) do mês de novembro, a Secretaria de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, em parceria com as secretarias de Esporte e Lazer e Cultura e Turismo, estão preparando uma força-tarefa para receber munícipes e visitantes que queiram usufruir das dependências do Parque Municipal Nosso Recanto.

Localizado no Jardim Pérola, na Rua Lourenço Paganucci, número 1133, o local abriga diversas espécies da fauna e flora, além dos lugares de lazer como pista de caminhada, quadras poliesportivas, trilhas, mini fazendinha, Lagoa dos Patos, pergolado, dentre outros.

Vale salientar que no mês de setembro foi inaugurado o “Recanto Skate Park”, um complexo de práticas de skate para amadores e profissionais que conta com uma mini ramp de 7,50 metros por 3,50 com o “Half Pipe” com 1,70 de altura, dois obstáculos do tipo “Quarter” de 45, uma Savana dupla, além de tabela basketball para interação das duas modalidades esportivas.

O secretário Claudio Squizato, destacou a importância da revitalização do local e a grande procura do espaço pela população. “Por muitos anos, o Parque Municipal Nosso Recanto ficou esquecido e abandonado. No período da pandemia, ele passou por uma profunda reforma emergencial e, desta forma, os espaços revitalizados já foram colocados à disposição dos munícipes e visitantes. Ainda temos outras ações a serem realizadas, pois queremos esse espaço bem mais bonito e sustentável”, disse o titular da pasta de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal.

A prática de esporte é uma alternativa para aqueles e aquelas que querem cuidar da saúde, do corpo, da qualidade de vida e bem-estar. “O esporte cuida e une. Cuida através da prática saudável do exercício e une os amigos e familiares com integração e lazer”, disse o secretário de Esporte e Lazer, José Batista de Souza.

Durante este ano, o parque foi palco de diversas ações culturais promovidas pela municipalidade. “Com a reabertura do local, já realizamos diversos eventos culturais que atraem a cada dia mais pessoas ao mundo da arte. Até o mês de dezembro iremos potencializar ainda mais o entretenimento nas dependências do ‘Nosso Recanto’, um verdadeiro local para a família”, disse Rosemeire Crossi, secretária de Cultura e Turismo.

O Parque Municipal Nosso Recanto funciona todos os dias da semana, incluindo feriados, das 7 às 16 horas.

Texto: Junior dos Anjos – MTB: 84403/SP/Secom Ferraz.

Foto: Jonathan Andrade – Secom Ferraz.