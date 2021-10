Emenda parlamentar foi obtida por meio do deputado estadual, Cezar (PSDB); a retomada da obra é uma das prioridades da prefeita Marcia Bin

A prefeita poaense Marcia Bin anunciou nesta quarta-feira (27/10), a conquista de uma emenda estadual no valor de R$ 1,5 milhão para a retomada das obras da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Calmon Viana. A notícia foi dada após reunião com o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e o autor da emenda, o deputado estadual, Cesar (PSDB), em São Paulo.

Acompanhada pelo chefe de Gabinete, Bruno Kim, a prefeita agradeceu o trabalho e empenho do parlamentar em prol da recuperação do município. “O deputado visitou Poá em meados de maio deste ano e, na oportunidade, apresentei todos os problemas do município, principalmente as dificuldades financeiras. De imediato, ele se prontificou a trabalhar em parceria com a Municipalidade para encontrar meios de nos ajudar e agora estamos aqui, juntos para anunciar esta grande conquista para a cidade”, afirmou Marcia Bin.

A emenda parlamentar já foi aprovada pela Secretaria de Convênios Municipais e Entidades Governamentais, segundo o deputado que ressaltou a importância da conclusão da obra para o munícipio. “A entrega deste projeto é de extrema importância, pois a descentralização dos atendimentos resulta em mais qualidade e comodidade aos munícipes. Com a UPA em funcionamento, Poá passa a ter duas unidades de Saúde para acolher os pacientes, sendo uma do lado norte e outra do lado sul da cidade, facilitando o acesso ao cidadão”, disse.

O processo de implantação da Unidade de Pronto Atendimento, localizada entre as ruas Padre Eustáquio e Timbiras, teve início em 2012 e com a aprovação do Ministério da Saúde, as obras tiveram início em 2014. Em março de 2020, foi solicitada uma readequação da planta física para destinação da obra para outros serviços. Em janeiro deste ano, a prefeita Marcia Bin assumiu a administração municipal tendo como uma das suas principais metas retomar e finalizar a obra da UPA que se encontrava inacabada.

“Tão logo a emenda esteja liberada, vamos iniciar o processo de licitação para retomar a obra o quanto antes. Quero agradecer também ao secretário Vinholi por toda atenção que tem nos dado e, principalmente, por interceder pelo município junto ao governador João Doria e demais secretarias. Vamos continuar trabalhando para obter novas conquistas para Poá.”, finalizou Marcia Bin.

FOTOS: Rodrigo Nagafuti – Secom Poá